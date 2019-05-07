Карпаты в мае заметает снегом (фото, видео)
Снег идет в Ивано-Франковской области.
Карпаты во вторник, 7 мая, заметает снегом. В частности, снег идет в Верховинском районе Ивано-Франковской области.
Зима в мае: Францию накрыл снегопад
Видео снегопада поделился председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк в Facebook.
Снега выпало немало и по состоянию на 10:40 он продолжает идти.
В то же время в Украинском гидрометцентре предупредили, в западных областях Украины сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом и сильный ветер.
Напомним, в ряде регионов Германии всего за несколько недель до начала метеорологического лета выпал снег.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+14°... +5°
- Днепр+25°... +12°
- Донецк+25°... +12°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+25°... +12°
- Ивано-Франковск+6°... +4°
- Киев+19°... +8°
- Кировоград+20°... +7°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+16°... +7°
- Одесса+17°... +5°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+19°... +9°
- Сумы+24°... +12°
- Тернополь+6°... +5°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+18°... +8°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+20°... +8°
- Черновцы+7°... +5°
Виргиния, США
+ 15 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:73 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:05
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей