Карпаты в мае заметает снегом (фото, видео)

10:45, 7 мая 2019
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Снег идет в Ивано-Франковской области.

Карпаты заметает снегом / www.facebook.com/jazzxata
Карпаты заметает снегом / www.facebook.com/jazzxata

Карпаты во вторник, 7 мая, заметает снегом. В частности, снег идет в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Зима в мае: Францию накрыл снегопад

Видео снегопада поделился председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк в Facebook.

Снега выпало немало и по состоянию на 10:40 он продолжает идти. 

В то же время в Украинском гидрометцентре предупредили, в западных областях Украины сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом и сильный ветер.

Напомним, в ряде регионов Германии всего за несколько недель до начала метеорологического лета выпал снег.

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Теги: #снег#погода#Карпаты
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