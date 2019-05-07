Карпаты в мае заметает снегом (фото, видео)

Снег идет в Ивано-Франковской области.

Карпаты заметает снегом / www.facebook.com/jazzxata

Карпаты во вторник, 7 мая, заметает снегом. В частности, снег идет в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

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Видео снегопада поделился председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк в Facebook.

Снега выпало немало и по состоянию на 10:40 он продолжает идти.

В то же время в Украинском гидрометцентре предупредили, в западных областях Украины сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом и сильный ветер.

Напомним, в ряде регионов Германии всего за несколько недель до начала метеорологического лета выпал снег.