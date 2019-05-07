Жителей западных областей предупреждают о дожде с мокрым снегом и сильном ветре

09:42, 7 мая 2019
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Мокрый снег ожидается в Карпатах.

На мероприятии ожидается сильный дождь / УНИАН
На мероприятии ожидается сильный дождь / УНИАН

Во вторник, 7 мая, в западных областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке температура до +26° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"7 мая в западных областях значительный дождь (в Карпатах с мокрым снегом), порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в ряде регионов Германии за несколько недель до начала метеорологического лета выпал снег.

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Теги: #снег#погода#дождь
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