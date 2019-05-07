Жителей западных областей предупреждают о дожде с мокрым снегом и сильном ветре

Мокрый снег ожидается в Карпатах.

На мероприятии ожидается сильный дождь / УНИАН

Во вторник, 7 мая, в западных областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"7 мая в западных областях значительный дождь (в Карпатах с мокрым снегом), порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в ряде регионов Германии за несколько недель до начала метеорологического лета выпал снег.