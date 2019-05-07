В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +19°

08:30, 7 мая 2019
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В столице сегодня продолжатся осадки.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 мая, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +19°.

Народный синоптик рассказал, когда по Украине ударит аномальная жара

Погода в Киеве. Температура воздуха днем +19°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:25, а зайдет в 20:24.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +26°.

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Теги: #Киев#дождь
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