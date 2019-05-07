В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +19°
В столице сегодня продолжатся осадки.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 мая, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +19°.
Народный синоптик рассказал, когда по Украине ударит аномальная жара
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +19°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:25, а зайдет в 20:24.
Как сообщал УНИАН, 7 мая в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +5°
- Днепр+25°... +12°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+26°... +12°
- Ивано-Франковск+6°... +4°
- Киев+18°... +8°
- Кировоград+18°... +9°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+16°... +7°
- Одесса+19°... +5°
- Полтава+23°... +13°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+19°... +9°
- Сумы+22°... +13°
- Тернополь+6°... +4°
- Харьков+24°... +14°
- Херсон+18°... +8°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+19°... +10°
- Чернигов+21°... +8°
- Черновцы+7°... +5°
Виргиния, США
+ 14 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:73 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:05
Закат20:07
Видимость:16 км
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