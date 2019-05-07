В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке температура до +26° (карта)
Без осадков будет только в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 мая в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +26°.
Народный синоптик рассказал, когда по Украине ударит аномальная жара
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до +5°, днем до +25°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +9°.
В северных областях также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +20°. В центре также пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +24°.
Согласно народному прогнозу, 7 мая - Евсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +5°
- Днепр+25°... +12°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+26°... +12°
- Ивано-Франковск+6°... +4°
- Киев+18°... +8°
- Кировоград+18°... +9°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+16°... +7°
- Одесса+19°... +5°
- Полтава+23°... +13°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+19°... +9°
- Сумы+22°... +13°
- Тернополь+6°... +4°
- Харьков+24°... +14°
- Херсон+18°... +8°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+19°... +10°
- Чернигов+21°... +8°
- Черновцы+7°... +5°
Виргиния, США
+ 14 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:73 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:05
Закат20:07
Видимость:16 км
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