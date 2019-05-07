"Мокрый снег и холодяка": синоптик предупредила о приходе в Украину циклона (карта)
Вторник будет особенно мощным и синоптично некомфортным на Западе Украины.
К Украине приближается циклон, а в Винницкой области уже начался сильный дождь.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко вечером в понедельник, 6 мая.
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"Вторник будет особенно мощным и синоптично некомфортным на Западе Украины - сильные дожди, возможен мокрый снег кое-где и холодяка. На остальной территории, хотя и немного теплее, но с дождями", - написала синоптик.
По ее словам, на востоке страны будет сухо и тепло, до +25 градусов.
Также Диденко напомнила киевлянам, что завтра в столице ожидается дождь, местами с грозами до +18, однако в среду уже похолодает.
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