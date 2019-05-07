"Мокрый снег и холодяка": синоптик предупредила о приходе в Украину циклона (карта)

02:22, 7 мая 2019
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Вторник будет особенно мощным и синоптично некомфортным на Западе Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

К Украине приближается циклон, а в Винницкой области уже начался сильный дождь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко вечером в понедельник, 6 мая. 

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"Вторник будет особенно мощным и синоптично некомфортным на Западе Украины - сильные дожди, возможен мокрый снег кое-где и холодяка. На остальной территории, хотя и немного теплее, но с дождями", - написала синоптик.

По ее словам, на востоке страны будет сухо и тепло, до +25 градусов. 

Также Диденко напомнила киевлянам, что завтра в столице ожидается дождь, местами с грозами до +18, однако в среду уже похолодает.  

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Теги: #Украина#циклон
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