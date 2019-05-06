В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура днем до +19°
Вечером в столице до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 мая, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +19°.
Погода на неделю: всю Украину накроют дожди с грозами
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +19°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:25, а зайдет в 20:24.
Как сообщал УНИАН, 7 мая в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +10°
- Днепр+22°... +13°
- Донецк+24°... +11°
- Житомир+16°... +12°
- Запорожье+23°... +12°
- Ивано-Франковск+8°... +3°
- Киев+16°... +12°
- Кировоград+18°... +11°
- Луганск+24°... +11°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+6°... +4°
- Николаев+17°... +11°
- Одесса+16°... +11°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+12°... +5°
- Симферополь+21°... +12°
- Сумы+23°... +11°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+21°... +10°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+17°... +12°
- Чернигов+19°... +12°
- Черновцы+11°... +4°
Виргиния, США
+ 15 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:72 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:06:06
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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