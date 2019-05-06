Завтра в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +26° (видеопрогноз)

Без осадков будет только на востоке Украины.

Завтра в Украине пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 мая в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +26°.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до +5°, днем до +25°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +9°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +20°. В центре также пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 7 мая - Евсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.

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