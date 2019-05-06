В Германии неожиданно выпал снег
Синоптики прогнозируют, что холодный фронт в дальнейшем будет продвигаться на юг.
В ряде регионов Германии всего за несколько недель до начала метеорологического лета выпал снег.
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Снег выпал в горах Гарц, в частности, на горе Броккен, передает Euronews.
Синоптики прогнозируют, что холодный фронт в дальнейшем будет продвигаться на юг. Осадки ожидаются в Альпах, где выпадет около 20 сантиметров снега, а температура воздуха в ночное время опустится ниже нуля.
Напомним, южные регионы Франции в начале мая пострадали от снегопадов и сильного ветра.
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