В Германии неожиданно выпал снег

Синоптики прогнозируют, что холодный фронт в дальнейшем будет продвигаться на юг.

В Германии выпал снег / REUTERS

В ряде регионов Германии всего за несколько недель до начала метеорологического лета выпал снег.

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Снег выпал в горах Гарц, в частности, на горе Броккен, передает Euronews.

Синоптики прогнозируют, что холодный фронт в дальнейшем будет продвигаться на юг. Осадки ожидаются в Альпах, где выпадет около 20 сантиметров снега, а температура воздуха в ночное время опустится ниже нуля.

Напомним, южные регионы Франции в начале мая пострадали от снегопадов и сильного ветра.