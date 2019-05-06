В Германии неожиданно выпал снег

15:30, 6 мая 2019
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Синоптики прогнозируют, что холодный фронт в дальнейшем будет продвигаться на юг.

В Германии выпал снег / REUTERS
В Германии выпал снег / REUTERS

В ряде регионов Германии всего за несколько недель до начала метеорологического лета выпал снег.

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Снег выпал в горах Гарц, в частности, на горе Броккен, передает Euronews. 

Синоптики прогнозируют, что холодный фронт в дальнейшем будет продвигаться на юг. Осадки ожидаются в Альпах, где выпадет около 20 сантиметров снега, а температура воздуха в ночное время опустится ниже нуля.

Напомним, южные регионы Франции в начале мая пострадали от снегопадов и сильного ветра.

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Теги: #снег#погода#Германия
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