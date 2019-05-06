На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8

О пострадавших не сообщается.

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В провинции Илокос Норте на юге Филиппин 6 мая произошло землетрясение магнитудой 5,8.

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Землетрясение произошло в 10:48 по местному времени. Гипоцентр залегал на глубине 8 км, эпицентр находился в 11 км к северо-западу от города Пагудпуд в провинции Илокос Норте, сообщает Xinhua со ссылкой на Филиппинский институт сейсмологии и вулканологии.

Подземные толчки также ощущались в некоторых близлежащих городах. Тремор не причинит никакого ущерба, тем не менее, ожидаются афтершоки.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,1 на севере Филиппин погибли 16 человек.