На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8
О пострадавших не сообщается.
В провинции Илокос Норте на юге Филиппин 6 мая произошло землетрясение магнитудой 5,8.
В результате сильного землетрясения на Тайване пострадали несколько человек
Землетрясение произошло в 10:48 по местному времени. Гипоцентр залегал на глубине 8 км, эпицентр находился в 11 км к северо-западу от города Пагудпуд в провинции Илокос Норте, сообщает Xinhua со ссылкой на Филиппинский институт сейсмологии и вулканологии.
Подземные толчки также ощущались в некоторых близлежащих городах. Тремор не причинит никакого ущерба, тем не менее, ожидаются афтершоки.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,1 на севере Филиппин погибли 16 человек.
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