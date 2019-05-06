Народный синоптик рассказал, когда по Украине ударит аномальная жара

12:22, 6 мая 2019
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В июне и июле температура воздуха регулярно будет подниматься выше +30 градусов.

В июне-июле в Украине ударит жара / фото УНИАН
В июне-июле в Украине ударит жара / фото УНИАН

В Украине июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими, а температура воздуха регулярно будет подниматься выше +30 градусов. 

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань 24 каналу.

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По его прогнозу, в мае погода в Украине будет теплой, температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов.

Июнь 2019 года начнется с похолодания и дождей, однако уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня поднимутся выше 30 градусов тепла. Температура будет доходить до +29...+33 градусов.

По словам Горбаня, в июле жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого похолодания ожидать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только во второй половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19...+22 градусов, тогда же начнутся дожди.

Напомним, ранее Горбань сообщал, что в 2019 году лето в Украине будет поздним и коротким. Затяжных дождей не будет, а в июле начнется настоящая жара - до +32...+34 градусов.

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Теги: #погода#жара
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