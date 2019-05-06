Народный синоптик рассказал, когда по Украине ударит аномальная жара
В июне и июле температура воздуха регулярно будет подниматься выше +30 градусов.
В Украине июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими, а температура воздуха регулярно будет подниматься выше +30 градусов.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань 24 каналу.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке температура до +26°
По его прогнозу, в мае погода в Украине будет теплой, температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов.
Июнь 2019 года начнется с похолодания и дождей, однако уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня поднимутся выше 30 градусов тепла. Температура будет доходить до +29...+33 градусов.
По словам Горбаня, в июле жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого похолодания ожидать не стоит.
Аномальная жара начнет спадать только во второй половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19...+22 градусов, тогда же начнутся дожди.
Напомним, ранее Горбань сообщал, что в 2019 году лето в Украине будет поздним и коротким. Затяжных дождей не будет, а в июле начнется настоящая жара - до +32...+34 градусов.
Погода в Украине
- Винница+16°... +9°
- Днепр+22°... +12°
- Донецк+24°... +11°
- Житомир+16°... +9°
- Запорожье+23°... +11°
- Ивано-Франковск+8°... +4°
- Киев+17°... +12°
- Кировоград+20°... +11°
- Луганск+24°... +10°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+6°... +4°
- Николаев+18°... +11°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+13°... +5°
- Симферополь+21°... +12°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+19°... +10°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+20°... +11°
- Чернигов+20°... +11°
- Черновцы+10°... +4°