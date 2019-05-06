Погода на неделю: всю Украину накроют дожди с грозами

Температура воздуха в Украине будет контрастной.

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Согласно данным Погода УНИАН, всю неделю в Украине будут идти дожди. Температура будет контрастной: на востоке будет тепло, в западных областях столбики термометров не поднимутся выше +15°.

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В понедельник в Украине пройдут дожди с грозами. На востоке до +25°, в остальных регионах до +10°...+24°.

Во вторник в Украине также ожидаются осадки. Температура днем на востоке до +25°.

В среду, 8 мая, местами пройдут дожди с грозами. Самая теплая погода будет на востоке - до +25°. В остальных регионах до +14°...+21°.

В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура +3°…+11°, днем на востоке до +20°.

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на востоке до +20°, в остальных регионах до +17°.

11 и 12 мая в Украине также ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +8°, на остальной территории +9°…+11°. Днем температура по стране +18°...+22°. В воскресенье ночью на западе температура до +8°, днем в Украине от +15° до +21°.

Народный прогноз погоды в Украине

6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.

7 мая - Евсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.

8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.

9 мая - Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.

10 мая - Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши - урожаи хороши".

11 мая - Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.

12 мая - Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня было прочтение заговора от девяти напастей.

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