Погода на неделю: всю Украину накроют дожди с грозами
Температура воздуха в Украине будет контрастной.
Согласно данным Погода УНИАН, всю неделю в Украине будут идти дожди. Температура будет контрастной: на востоке будет тепло, в западных областях столбики термометров не поднимутся выше +15°.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке температура до +26°
В понедельник в Украине пройдут дожди с грозами. На востоке до +25°, в остальных регионах до +10°...+24°.
Во вторник в Украине также ожидаются осадки. Температура днем на востоке до +25°.
В среду, 8 мая, местами пройдут дожди с грозами. Самая теплая погода будет на востоке - до +25°. В остальных регионах до +14°...+21°.
В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура +3°…+11°, днем на востоке до +20°.
В пятницу местами пройдут дожди. Днем на востоке до +20°, в остальных регионах до +17°.
11 и 12 мая в Украине также ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +8°, на остальной территории +9°…+11°. Днем температура по стране +18°...+22°. В воскресенье ночью на западе температура до +8°, днем в Украине от +15° до +21°.
Народный прогноз погоды в Украине
6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.
7 мая - Евсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.
8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.
9 мая - Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.
10 мая - Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши - урожаи хороши".
11 мая - Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.
12 мая - Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня было прочтение заговора от девяти напастей.
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Погода в Украине
- Винница+16°... +9°
- Днепр+22°... +12°
- Донецк+24°... +11°
- Житомир+16°... +9°
- Запорожье+23°... +11°
- Ивано-Франковск+8°... +4°
- Киев+17°... +12°
- Кировоград+20°... +11°
- Луганск+24°... +10°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+6°... +4°
- Николаев+18°... +11°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+13°... +5°
- Симферополь+21°... +12°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+19°... +10°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+20°... +11°
- Чернигов+20°... +11°
- Черновцы+10°... +4°