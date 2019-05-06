Зима в мае: Францию накрыл снегопад
Снежный покров на трассах усложнил транспортную ситуацию.
Южные регионы Франции в начале мая пострадали от снегопадов и сильного ветра.
На юг Бельгии вернулась зима (фото, видео)
Снежный покров на трассах усложнил транспортную ситуацию. Сохраняется угроза гололедицы, сообщает Euronews.
Порывы ветра до 140 км/ч были зарегистрированы 5 мая на побережье в департаментах Вар и Буш-дю-Рон. Там была объявлена оранжевая степень опасности.
Из-за опасных погодных условий в Марселе были отменены ряд манифестаций и велотур. На Корсике туристка из Германии погибла после того, как ее смыло волной на побережье во время прогулки.
Напомним, в Ривне утром 16 апреля выпал снег. Осадки продолжались недолго, а снег, который покрыл землю, быстро растаял.
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