Жертвами тропического циклона "Фани" в Индии стали более 30 человек

Тропический циклон "Фани" обрушился на штат Одиша 3 мая.

Последствия циклона "Фани" / REUTERS

В результате тропического циклона "Фани" в Индии погибли 33 человека.

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Все смертельные случаи зафиксированы в штате Одиша, на который обрушился циклон, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Главный министр штата Одиша Навин Патнаик сообщил, что все семьи из округа Пури получат помощь в виде продовольствия, наличных денежных средств, а также предметов повседневного обихода, семьям из остальных районов бедствия также будет оказана различная помощь.

Тропический циклон "Фани" обрушился на округ Пури штата Одиша 3 мая в первой половине дня, тем же вечером стихия перекинулась на Западную Бенгалию и нанесла массивные разрушения.

Напомним, шесть человек погибли, двое пострадали в результате внезапного наводнения в провинции Гуандун на юге Китая.