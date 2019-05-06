Жертвами тропического циклона "Фани" в Индии стали более 30 человек

09:38, 6 мая 2019
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Тропический циклон "Фани" обрушился на штат Одиша 3 мая.

Последствия циклона "Фани" / REUTERS
Последствия циклона "Фани" / REUTERS

В результате тропического циклона "Фани" в Индии погибли 33 человека.

На Индию обрушился тропический циклон "Фани" (видео)

Все смертельные случаи зафиксированы в штате Одиша, на который обрушился циклон, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Главный министр штата Одиша Навин Патнаик сообщил, что все семьи из округа Пури получат помощь в виде продовольствия, наличных денежных средств, а также предметов повседневного обихода, семьям из остальных районов бедствия также будет оказана различная помощь.

Тропический циклон "Фани" обрушился на округ Пури штата Одиша 3 мая в первой половине дня, тем же вечером стихия перекинулась на Западную Бенгалию и нанесла массивные разрушения.

Напомним, шесть человек погибли, двое пострадали в результате внезапного наводнения в провинции Гуандун на юге Китая.

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Теги: #Индия#погода#циклон
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