В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +19°

Вечером в столице до +13°.

В Киеве сегодня ожидается гроза / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 мая в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +19°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +13°. Ветер юго-восточный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:30, а зайдет в 20:20.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +26°.

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