В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +19°
Вечером в столице до +13°.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 мая в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +19°.
Народный синоптик прогнозирует позднее и короткое лето в Украине
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +13°. Ветер юго-восточный, до 4,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:30, а зайдет в 20:20.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +9°
- Днепр+23°... +12°
- Донецк+22°... +11°
- Житомир+16°... +8°
- Запорожье+23°... +11°
- Ивано-Франковск+8°... +5°
- Киев+17°... +11°
- Кировоград+19°... +10°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+8°... +5°
- Львов+7°... +3°
- Николаев+20°... +12°
- Одесса+19°... +11°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+12°... +4°
- Симферополь+23°... +13°
- Сумы+21°... +12°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+23°... +12°
- Херсон+21°... +10°
- Хмельницкий+14°... +5°
- Черкассы+19°... +10°
- Чернигов+19°... +10°
- Черновцы+11°... +5°
Виргиния, США
+ 14 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:78 %
Давление:750 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:06:06
Закат20:07
Видимость:16 км
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