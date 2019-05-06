В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке температура до +26°
Прохладнее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +26°.
Народный синоптик прогнозирует позднее и короткое лето в Украине
На востоке без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +24°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +14°.
В северных областях ожидаются дожди с грозами. Температура до +21°. В центре дожди с грозами, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +9°
- Днепр+23°... +12°
- Донецк+22°... +11°
- Житомир+16°... +8°
- Запорожье+23°... +11°
- Ивано-Франковск+8°... +5°
- Киев+17°... +11°
- Кировоград+19°... +10°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+8°... +5°
- Львов+7°... +3°
- Николаев+20°... +12°
- Одесса+19°... +11°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+12°... +4°
- Симферополь+23°... +13°
- Сумы+21°... +12°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+23°... +12°
- Херсон+21°... +10°
- Хмельницкий+14°... +5°
- Черкассы+19°... +10°
- Чернигов+19°... +10°
- Черновцы+11°... +5°
Виргиния, США
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