В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке температура до +26°

08:01, 6 мая 2019
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Прохладнее всего будет на западе.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +26°.

Народный синоптик прогнозирует позднее и короткое лето в Украине

На востоке без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +24°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +14°.

В северных областях ожидаются дожди с грозами. Температура до +21°. В центре дожди с грозами, температура до +25°.

Согласно народному прогнозу, 6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.

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Теги: #погода#дождь#Гроза
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