Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде на понедельник

Температура ночью в Украине в среднем составит +7-12 градусов, днем +14-19.

В западных областях температура ночью составит +4-9 градусов / фото УНИАН

В понедельник, 6 мая, на большей части территории Украины ожидаются дожди и грозы.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

"6 мая ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, в западной части местами значительные дожди; местами грозы. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с", - сказано в сообщении.

По данным синоптиков, температура ночью в Украине в среднем составит +7-12 градусов, днем +14-19. В восточной части страны температура воздуха будет достигать +20-25 градусов.

В западных областях температура ночью составит +4-9 градусов, днем +8-13, в Карпатах ночью и днем +1-6 тепла.

Как сообщал УНИАН, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждают о повышении уровней воды на реках в Закарпатской области.

"В результате выпадения значительных осадков ожидаются подъемы уровней воды (над текущими уровнями) на 0,3-1,0 м 5-6 мая на реках Закарпатья и 6-7 мая на реках бассейнов Прута и Сирета без негативных последствий", - сообщили в ведомстве.