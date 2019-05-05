В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

14:58, 5 мая 2019
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В столице и Киевской области до конца суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Reuters
Reuters

В Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение.

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Как сообщает Украинский гидрометцентр, в столице и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщал УНИАН,  Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждают о повышении уровней воды на реках в Закарпатской области.

"В результате выпадения значительных осадков ожидаются подъемы уровней воды (над текущими уровнями) на 0,3-1,0 м 5-6 мая на реках Закарпатья и 6-7 мая на реках бассейнов Прута и Сирета без негативных последствий", - сообщили в ведомстве.

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Теги: #Киев#штормовое предупреждение
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