В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
В столице и Киевской области до конца суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
В Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение.
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Как сообщает Украинский гидрометцентр, в столице и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Как сообщал УНИАН, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждают о повышении уровней воды на реках в Закарпатской области.
"В результате выпадения значительных осадков ожидаются подъемы уровней воды (над текущими уровнями) на 0,3-1,0 м 5-6 мая на реках Закарпатья и 6-7 мая на реках бассейнов Прута и Сирета без негативных последствий", - сообщили в ведомстве.
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