На юг Бельгии вернулась зима (фото, видео)
Некоторые деревья не выдержали тяжести снега.
В южные регионы Бельгии вернулась зима, на смену уже весенней погоде пришел снегопад. За несколько часов осадков толщина снежного шапки местами достигала 7-10 сантиметров.
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Дождь с мокрым снегом начал падать утром в районе бельгийской части массива Арденны, сообщает ТСН со ссылкой на RTBF.
Местные выкладывают в сеть фото и видео заснеженных местностей.
Некоторые деревья не выдержали тяжести снега, поэтому спасателям прибавилось работы из-за непогоды.
Осадки принес циклон с севера. Температура понизилась до двух градусов тепла. Синоптики предупреждают: сложные погодные условия будут сохраняться.
Nog meer plaatjes van de #sneeuw vanochtend, nu op de hoogste top van de Ardennen! 10 cm hebben we gemeten op de top ❄ De bomen kraken onder het gewicht... #snow#neige#ardennes@EdAldus@weermanreinier@nicolienkroon@BuienRadarNL@OnlineweatherNL@StormchaserNLpic.twitter.com/J5VGtdecv4— Philippe Schambergen (@Fliep) 4 травня 2019 р.
Je ziet het goed: dit sneeuwtapijt ligt in mei in ons land. https://t.co/G9ZU8jJew8pic.twitter.com/U1TmZpKak9— VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) 4 травня 2019 р.
Напомним, что циклон "Фани" унес жизни 15 человек в Индии и переместился в Бангладеш. Непогода оставила после себя масштабные разрушения на восточном индийском побережье. Избежать большего количества жертв удалось благодаря своевременной эвакуации. Меньше чем за сутки из прибрежных районов штата Одиша в приюты перевезли более миллиона человек. Сейчас удар стихии на себе ощущают жители соседней страны.
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