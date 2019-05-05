На юг Бельгии вернулась зима (фото, видео)

12:20, 5 мая 2019
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Некоторые деревья не выдержали тяжести снега.

Осадки принес циклон с севера / фото twitter.com/Fliep
Осадки принес циклон с севера / фото twitter.com/Fliep

В южные регионы Бельгии вернулась зима, на смену уже весенней погоде пришел снегопад. За несколько часов осадков толщина снежного шапки местами достигала 7-10 сантиметров.

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Дождь с мокрым снегом начал падать утром в районе бельгийской части массива Арденны, сообщает ТСН со ссылкой на RTBF.

Местные выкладывают в сеть фото и видео заснеженных местностей.

Некоторые деревья не выдержали тяжести снега, поэтому спасателям прибавилось работы из-за непогоды.

Осадки принес циклон с севера. Температура понизилась до двух градусов тепла. Синоптики предупреждают: сложные погодные условия будут сохраняться.

Напомним, что циклон "Фани" унес жизни 15 человек в Индии и переместился в Бангладеш. Непогода оставила после себя масштабные разрушения на восточном индийском побережье. Избежать большего количества жертв удалось благодаря своевременной эвакуации. Меньше чем за сутки из прибрежных районов штата Одиша в приюты перевезли более миллиона человек. Сейчас удар стихии на себе ощущают жители соседней страны.

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Теги: #снегопад#Бельгия
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