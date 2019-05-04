Сегодня в некоторых областях Украины синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы (карта)
Дожди накроют центральные, Одесскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.
Сегодня в некоторых областях Украины синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.
Народный синоптик прогнозирует позднее и короткое лето в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«По данным Укргидрометцентра, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области в течение суток грозы, местами шквалы 15-20м/с (І уровень опасности, желтый). Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.
Как сообщал УНИАН, синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ближайшую неделю.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +10°
- Днепр+22°... +10°
- Донецк+22°... +6°
- Житомир+17°... +11°
- Запорожье+22°... +9°
- Ивано-Франковск+17°... +9°
- Киев+18°... +10°
- Кировоград+20°... +9°
- Луганск+22°... +7°
- Луцк+14°... +8°
- Львов+15°... +7°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+22°... +10°
- Полтава+19°... +10°
- Ровно+14°... +8°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+15°... +9°
- Харьков+21°... +10°
- Херсон+22°... +9°
- Хмельницкий+15°... +10°
- Черкассы+19°... +9°
- Чернигов+18°... +9°
- Черновцы+17°... +10°