Сегодня в некоторых областях Украины синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы (карта)

Дожди накроют центральные, Одесскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.

Сегодня в некоторых областях Украины прогнозируют грозы / фото УНИАН

Сегодня в некоторых областях Украины синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«По данным Укргидрометцентра, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области в течение суток грозы, местами шквалы 15-20м/с (І уровень опасности, желтый). Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

карта Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ближайшую неделю.

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