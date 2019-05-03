Грозы и шквалы ветра: киевлян предупредили о сложных погодных условиях

Сила ветра может достигать 15-20 м/сек.

В Киеве до конца суток ожидаются грозы / фото УНИАН

В Украинском гидрометцентре предупредили жителей Киева о грозах и шквалах 15-20 м/с до конца суток 3 мая и в течение 4 мая.

Сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Киевлян призвали быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра: