Грозы и шквалы ветра: киевлян предупредили о сложных погодных условиях
Сила ветра может достигать 15-20 м/сек.
В Украинском гидрометцентре предупредили жителей Киева о грозах и шквалах 15-20 м/с до конца суток 3 мая и в течение 4 мая.
Сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
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Киевлян призвали быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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