Грозы и шквалы ветра: киевлян предупредили о сложных погодных условиях

18:58, 3 мая 2019
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Сила ветра может достигать 15-20 м/сек.

В Киеве до конца суток ожидаются грозы / фото УНИАН
В Киеве до конца суток ожидаются грозы / фото УНИАН

В Украинском гидрометцентре предупредили жителей Киева о грозах и шквалах 15-20 м/с до конца суток 3 мая и в течение 4 мая.

Сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Киевлян призвали быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Теги: #Киев#Гроза
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