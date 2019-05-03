На Индию обрушился тропический циклон "Фани" (видео)
Порывы ветра достигают 175 км/ч.
Тропический циклон "Фани" достиг побережья индийского штата Одиша.
В Индии из-за приближения тропического циклона "Фани" эвакуируют 800 тысяч человек
По данным на утро 3 мая, он находился в 20 км к северу от города Пури. Скорость ветра оценивается в 150-160 км/ч, порывы - в 175 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Департамент метеорологии Индии.
В Одише сильный ветер валит деревья, известно о поврежденных домах. В городе Пури проливной дождь привел к наводнениям. В Бхубанешваре, административном центре штата закрыт аэропорт, отменены 140 поездов. Из опасных районов эвакуировано 1,1 миллиона жителей.
Clip 2— Asit Mohanty - ଅସିତ ମହାନ୍ତି (@Asit5) 3 мая 2019 г.
Latest from #Puri#CycloneFanipic.twitter.com/n6opGNUcVQ
The sound and the fury : here's what the landfall at Puri by #CycloneFani actually looked like..— PIB India (@PIB_India) 3 мая 2019 г.
Video by @PIBBhubaneswarpic.twitter.com/4GpvKFkRQ3
Напомним, в Мозамбике продолжаются поиски возможных жертв циклона "Кеннет", который накрыл страну на прошлой неделе.
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