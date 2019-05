На Индию обрушился тропический циклон "Фани" (видео)

Порывы ветра достигают 175 км/ч.

Читайте также В Индии из-за приближения тропического циклона "Фани" эвакуируют 800 тысяч человек

По данным на утро 3 мая, он находился в 20 км к северу от города Пури. Скорость ветра оценивается в 150-160 км/ч, порывы - в 175 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Департамент метеорологии Индии.

В Одише сильный ветер валит деревья, известно о поврежденных домах. В городе Пури проливной дождь привел к наводнениям. В Бхубанешваре, административном центре штата закрыт аэропорт, отменены 140 поездов. Из опасных районов эвакуировано 1,1 миллиона жителей.

The sound and the fury : here's what the landfall at Puri by #CycloneFani actually looked like..



Video by @PIBBhubaneswarpic.twitter.com/4GpvKFkRQ3