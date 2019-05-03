На Индию обрушился тропический циклон "Фани" (видео)

16:24, 3 мая 2019
18
0

Порывы ветра достигают 175 км/ч.

Последствия циклона "Фани" / REUTERS
Последствия циклона "Фани" / REUTERS

Тропический циклон "Фани" достиг побережья индийского штата Одиша.

В Индии из-за приближения тропического циклона "Фани" эвакуируют 800 тысяч человек

По данным на утро 3 мая, он находился в 20 км к северу от города Пури. Скорость ветра оценивается в 150-160 км/ч, порывы - в 175 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Департамент метеорологии Индии.

В Одише сильный ветер валит деревья, известно о поврежденных домах. В городе Пури проливной дождь привел к наводнениям. В Бхубанешваре, административном центре штата закрыт аэропорт, отменены 140 поездов. Из опасных районов эвакуировано 1,1 миллиона жителей. 

Напомним, в Мозамбике продолжаются поиски возможных жертв циклона "Кеннет", который накрыл страну на прошлой неделе. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Индия#погода#циклон
Читайте также
На Индию обрушился тропический циклон "Фани" (видео) На Индию обрушился тропический циклон "Фани" (видео)
Народный синоптик прогнозирует позднее и короткое лето в Украине Народный синоптик прогнозирует позднее и короткое лето в Украине
Погода на выходные: в Украине потеплеет, в большинстве регионов пройдут дожди с грозами Погода на выходные: в Украине потеплеет, в большинстве регионов пройдут дожди с грозами
Климатологи подвели итоги контрастного апреля в Киеве Климатологи подвели итоги контрастного апреля в Киеве
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +20° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +20°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +22° В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +22°
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
86 %
755 мм
2.3 м/с
15 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять