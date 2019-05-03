Народный синоптик прогнозирует позднее и короткое лето в Украине

По прогнозу Горбаня, июнь в 2019 году будет теплым.

Лето-2019 в Украине будет коротким / фото УНИАН

В 2019 году лето в Украине будет поздним и коротким. Затяжных дождей не будет, а в июле начнется настоящая жара - до +32...+34 градусов.

Об этом рассказал синоптик Леонид Горбань 24 каналу.

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По его прогнозу, июнь в Украине начнется с дождей и прохладной погоды. В западных областях температура составит всего +15...+17 градусов, а в центральных областях и на востоке немного больше: +17...+19 градусов тепла. А уже с 6 июня будет резкий скачок температуры вверх - до +22...+26 градусов.

"16-17 числа в Украину придут сильные ливни с градом и шквальный ветер. Вообще июнь в этом году будет теплым, даже горячим, а дождей во второй его половине не предвидится. 14-15 июня начнется жара - до +27...+32 градусов", - рассказал Горбань.

По информации синоптика, с 17 июня начнется вторая волна похолодания: столбики термометров опустятся до +21...+24 градусов. Такая погода продержится до конца месяца, а 28-29 июня местами возможны легкие летние дожди.

Июль в 2019 году будет очень жарким. Месяц начнется с прохладной погоды, а уже с 6-7 числа вернется сильная жара до +27...+32 градусов, которая затянется до 17 июля.

18-20 июля придут легкое похолодание, до +19...+24 градусов, и дожди. Однако 22 числа столбики термометров снова поднимутся до +34 градусов и такая аномальная жара продержится до конца месяца.

Незначительные осадки украинцам стоит ждать в начале месяца - 4 и 8 июля - и в конце - 27-28 числа.

Горбань рассказал, что август начнется с жары, которая задержится на полторы недели. Уже с 10 августа температура резко начнет падать до +19...+22 градусов и ниже. Закончится лето в Украине прохладной погодой и дождями.

Напомним, в ближайшую неделю в Украине потеплеет, а дожди ослабнут.