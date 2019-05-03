Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ближайшую неделю

На выходных местами ожидается до +24 градусов.

В ближайшие дни в Украине будет тепло / УНИАН

В ближайшую неделю в Украине потеплеет, а дожди ослабнут.

Об этом "Обозревателю" рассказал синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык.

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"Циклон, который наблюдался 30 апреля и 1 мая, сейчас находится над территорией России и движется в северо-восточном направлении. В Украине в ближайшие дни ослабнут дожди. В основном эти дожди будут наблюдаться в западных, северных, центральных областях. Меньше всего осадков на юге и крайнем востоке нашей страны", - рассказал он.

По словам синоптика, 4-5 мая на юге и востоке Украины температура повысится до +23...+24 градусов.

По прогнозу Билыка, 8-9 мая ожидается "более-менее благоприятная погода"

"Будет малооблачная погода, температурные показатели +20...+22, на юге - до +25. Ночные температуры около +7...+10. В остальные дни будут наблюдаться дожди. 6-7 мая в западных областях будет довольно прохладно. Ночные температуры +2...+7, на высокогорье Карпат - около 0 и мокрый снег, а дневные температуры в пределах +10...+15. Не жарко будет", - сообщил он.

Напомним, в мае погода в Украине будет теплой, температура воздуха превысит средние значения на 1-2°.