Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ближайшую неделю
На выходных местами ожидается до +24 градусов.
В ближайшую неделю в Украине потеплеет, а дожди ослабнут.
Об этом "Обозревателю" рассказал синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +22°
"Циклон, который наблюдался 30 апреля и 1 мая, сейчас находится над территорией России и движется в северо-восточном направлении. В Украине в ближайшие дни ослабнут дожди. В основном эти дожди будут наблюдаться в западных, северных, центральных областях. Меньше всего осадков на юге и крайнем востоке нашей страны", - рассказал он.
По словам синоптика, 4-5 мая на юге и востоке Украины температура повысится до +23...+24 градусов.
По прогнозу Билыка, 8-9 мая ожидается "более-менее благоприятная погода"
"Будет малооблачная погода, температурные показатели +20...+22, на юге - до +25. Ночные температуры около +7...+10. В остальные дни будут наблюдаться дожди. 6-7 мая в западных областях будет довольно прохладно. Ночные температуры +2...+7, на высокогорье Карпат - около 0 и мокрый снег, а дневные температуры в пределах +10...+15. Не жарко будет", - сообщил он.
Напомним, в мае погода в Украине будет теплой, температура воздуха превысит средние значения на 1-2°.
Погода в Украине
- Винница+20°... +8°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+21°... +10°
- Ивано-Франковск+22°... +9°
- Киев+18°... +8°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+16°... +6°
- Львов+17°... +6°
- Николаев+21°... +12°
- Одесса+24°... +10°
- Полтава+19°... +11°
- Ровно+16°... +6°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+19°... +10°
- Тернополь+18°... +8°
- Харьков+20°... +10°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+19°... +8°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+23°... +8°