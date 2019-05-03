Украинцев предупреждают о повышении уровней воды в реках
В Ивано-Франковской области возможны подтопления.
На реках Украины вследствие выпадения очень сильных осадков ожидается продолжение подъемов уровней воды.
Об этом предупреждает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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Так, 3 мая на Днестре возле г. Залещики (Тернопольская обл.) ожидается добегание высокой паводковой волны с подъемом уровня воды на 2,5-3 м над уровнями по состоянию на 08:00 2 мая, местами возможен начальный выход воды на заводь. Прохождение максимального уровня дождевого паводка на р. Днестр в створе гидрологического поста Залещики ожидается в первой половине суток 3 мая высотой 600-650 см над нулем гидрологического поста (уровень воды на 08:00 2 мая равнялась 355 см).
3 мая в р. Вороная возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,3-0,8 м над уровнями на 08:00 2 мая с последующим затоплением заводей и сельхозугодий. Возможно частичное затопление приречных зданий и хозяйственных объектов в Тысменицком районе.
3 мая в р. Тиса-г. Чоп будет происходить добегание невысокой паводковой волны с повышением уровня на 0,1-1,0 м в пределах русла, без угрозы негативных последствий. В горах существует угроза схода селевых потоков.
Напомним, в пятницу, 3 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +22°.
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