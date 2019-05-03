Стало известно, какой будет погода в Украине 8 и 9 мая

Теплее всего будет на юге и востоке Украины.

8-9 мая в Украине ожидаются дожди / Фото daynews.com.ua

8-9 мая почти всю Украину накроют дожди. Теплее всего будет на юге и востоке страны - там температура поднимется до +23°

Согласно данным Погода УНИАН, во Львове 8-9 мая будет пасмруно, температура от +5° до +14°.

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В Луцке 8 мая пройдет дождь, темпераутра до +12°. Погода 9 мая будет пасмурной, воздух прогреется до +14°.

В Виннице 8 и 9 мая пройдут дожди, температура воздуха от +5° до +14°.

Жителям Одессы и области синоптики также обещают осадки, температура до +18°.

А вот погода в Харькове 8 мая будет теплой и солнечной, ожидается до +20°. 9 мая температура поднимется до +19°, пройдет дождь.

В Днепре 8-9 мая будет тепло и без осадков. Ожидается, что воздух прогреется до +23°.

Жителей Симферополя 8 и 9 мая ожидают дожди. В среду температура от +6° до +23°, в четверг - от +7° до +16°.

В Мариуполе 8 мая будет облачно с прояснениями, температура до +22°. 9 мая пройдет легкий дождик, воздух прогреется до +19°.

В Северодонецке оба дня будут дождливыми, температура воздуха днем составит +20°...+22°.

В Киеве 8 и 9 мая ожидается небольшой дождь, температура воздуха поднимется до +19°.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в мае в Украине ожидаются дожди и несколько волн похолодания.