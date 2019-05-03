Стало известно, какой будет погода в Украине 8 и 9 мая
Теплее всего будет на юге и востоке Украины.
8-9 мая почти всю Украину накроют дожди. Теплее всего будет на юге и востоке страны - там температура поднимется до +23°
Согласно данным Погода УНИАН, во Львове 8-9 мая будет пасмруно, температура от +5° до +14°.
Погода на выходные: в Украине потеплеет, в большинстве регионов пройдут дожди с грозами
В Луцке 8 мая пройдет дождь, темпераутра до +12°. Погода 9 мая будет пасмурной, воздух прогреется до +14°.
В Виннице 8 и 9 мая пройдут дожди, температура воздуха от +5° до +14°.
Жителям Одессы и области синоптики также обещают осадки, температура до +18°.
А вот погода в Харькове 8 мая будет теплой и солнечной, ожидается до +20°. 9 мая температура поднимется до +19°, пройдет дождь.
В Днепре 8-9 мая будет тепло и без осадков. Ожидается, что воздух прогреется до +23°.
Жителей Симферополя 8 и 9 мая ожидают дожди. В среду температура от +6° до +23°, в четверг - от +7° до +16°.
В Мариуполе 8 мая будет облачно с прояснениями, температура до +22°. 9 мая пройдет легкий дождик, воздух прогреется до +19°.
В Северодонецке оба дня будут дождливыми, температура воздуха днем составит +20°...+22°.
В Киеве 8 и 9 мая ожидается небольшой дождь, температура воздуха поднимется до +19°.
Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в мае в Украине ожидаются дожди и несколько волн похолодания.
Погода в Украине
- Винница+20°... +8°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+21°... +10°
- Ивано-Франковск+22°... +9°
- Киев+18°... +8°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+16°... +6°
- Львов+17°... +6°
- Николаев+21°... +12°
- Одесса+24°... +10°
- Полтава+19°... +11°
- Ровно+16°... +6°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+19°... +10°
- Тернополь+18°... +8°
- Харьков+20°... +10°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+19°... +8°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+23°... +8°