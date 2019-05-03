Погода на выходные: в Украине потеплеет, в большинстве регионов пройдут дожди с грозами

В Украину возвращается теплая погода.

На выходных в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

На выходных в Украине потеплеет, в большинстве регионов пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +9°, днем +18°. В воскресенье без осадков, +9°...+21°.

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Во Львове в субботу гроза, ночью +6°, днем +16°. В воскресенье ливень, +6°…+16°.

В Луцке в субботу ночью +5°, днем +17°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +5°, днем +17°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу гроза, температура воздуха +7°...+18°. В воскресенье до +21°, пройдет дождь.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +11°, днем +18°. В воскресенье +11°...+19°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +21°. В воскресенье +7°...+22°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу пройдет дождь с грозой, температура ночью +8°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +8°...+23°.

В Симферополе завтра без осадков, +9°...+23°. В воскресенье +9°...+23°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +9°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +21°.

В Краматорске в субботу небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +21°. В воскресенье температура до +22°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +22°. В воскресенье +9°...+22°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +11°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +4°, днем +12°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +7°, днем +16°. В воскресенье ливень, ночью +7°, днем до +16°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +16°. В воскресенье температура до +16°, ливень.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +14°, в воскресенье ожидается ливень, температура воздуха +7° …+17°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +11°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +17°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +19°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +14° …+21°.

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