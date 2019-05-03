Погода на выходные: в Украине потеплеет, в большинстве регионов пройдут дожди с грозами
В Украину возвращается теплая погода.
На выходных в Украине потеплеет, в большинстве регионов пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +9°, днем +18°. В воскресенье без осадков, +9°...+21°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +22°
Во Львове в субботу гроза, ночью +6°, днем +16°. В воскресенье ливень, +6°…+16°.
В Луцке в субботу ночью +5°, днем +17°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +5°, днем +17°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу гроза, температура воздуха +7°...+18°. В воскресенье до +21°, пройдет дождь.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +11°, днем +18°. В воскресенье +11°...+19°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +21°. В воскресенье +7°...+22°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу пройдет дождь с грозой, температура ночью +8°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +8°...+23°.
В Симферополе завтра без осадков, +9°...+23°. В воскресенье +9°...+23°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +9°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +21°.
В Краматорске в субботу небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +21°. В воскресенье температура до +22°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +22°. В воскресенье +9°...+22°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +11°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +4°, днем +12°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +7°, днем +16°. В воскресенье ливень, ночью +7°, днем до +16°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +16°. В воскресенье температура до +16°, ливень.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +14°, в воскресенье ожидается ливень, температура воздуха +7° …+17°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +11°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +17°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +19°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +14° …+21°.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +8°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+20°... +10°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+18°... +8°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+16°... +6°
- Львов+16°... +6°
- Николаев+22°... +12°
- Одесса+24°... +10°
- Полтава+19°... +11°
- Ровно+17°... +6°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+19°... +10°
- Тернополь+19°... +7°
- Харьков+19°... +10°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+19°... +7°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+23°... +9°