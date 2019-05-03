В результате внезапного наводнения на юге Китая погибли шесть человек
Два человека пострадали.
Шесть человек погибли, двое пострадали в результате внезапного наводнения в провинции Гуандун на юге Китая.
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Наводнение обрушилось 29 апреля около 21:00 на поселок Цзитянь в городе Цинъюань, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Власти округа направили спасателей к месту происшествия и нашли тела 4 человек около 23:00. Поиски еще двух пропавших продолжались до утра 1 мая, когда оба пострадавших были найдены мертвыми.
Напомним, в Мозамбике продолжаются поиски возможных жертв циклона "Кеннет", который накрыл страну на прошлой неделе.
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