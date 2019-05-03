Климатологи подвели итоги контрастного апреля в Киеве

09:45, 3 мая 2019
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Теплее всего в Киеве было 26 апреля, когда максимальная температура поднялась до +23,2°.

Апрель в Киеве был теплее нормы / Фото УНИАН
Апрель в Киеве был теплее нормы / Фото УНИАН

Среднемесячная температура воздуха в апреле в Киеве составила +10,6°, что на 1,9° выше климатической нормы.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Метеорологи отмечают, что особенностью нынешнего апреля стало то, что первая и третья декады оказались на 3,0° теплее, а вторая декада - на 0,4° холоднее нормы. Контрастность также подчеркивает то, что 8 дней было с заморозками, а 7 дней были с летней температурой выше +15,0°.

Теплее всего в Киеве было 26 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +23,2°, а холоднее всего - 5 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до +0,4°.

В течение месяца в Киеве осадков выпало около нормы. Это произошло благодаря 29 апреля, когда в течение суток выпало 23 мм.

Напомним, в мае погода в Украине будет теплой, температура воздуха превысит средние значения на 1-2°.

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Теги: #погода#Київ
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