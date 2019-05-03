Климатологи подвели итоги контрастного апреля в Киеве
Теплее всего в Киеве было 26 апреля, когда максимальная температура поднялась до +23,2°.
Среднемесячная температура воздуха в апреле в Киеве составила +10,6°, что на 1,9° выше климатической нормы.
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в мае
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Метеорологи отмечают, что особенностью нынешнего апреля стало то, что первая и третья декады оказались на 3,0° теплее, а вторая декада - на 0,4° холоднее нормы. Контрастность также подчеркивает то, что 8 дней было с заморозками, а 7 дней были с летней температурой выше +15,0°.
Теплее всего в Киеве было 26 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +23,2°, а холоднее всего - 5 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до +0,4°.
В течение месяца в Киеве осадков выпало около нормы. Это произошло благодаря 29 апреля, когда в течение суток выпало 23 мм.
Напомним, в мае погода в Украине будет теплой, температура воздуха превысит средние значения на 1-2°.
Погода в Украине
- Винница+20°... +8°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+20°... +10°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+18°... +8°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+16°... +6°
- Львов+16°... +6°
- Николаев+22°... +12°
- Одесса+24°... +10°
- Полтава+19°... +11°
- Ровно+17°... +6°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+19°... +10°
- Тернополь+19°... +7°
- Харьков+19°... +10°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+19°... +7°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+23°... +9°