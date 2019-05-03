В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +20°

Вечером в столице до +15°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 мая в Киеве без осадков, температура до +20°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +20°, вечером - до +15°. Ветер юго-западный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:32, а зайдет в 20:18.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +22°.

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