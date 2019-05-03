В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +22°
В Украине сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +22°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +22°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +19°.
В северных областях пройдут дожди, температура до +20°. В центре также ожидаются осадки, температура до +21°.
Согласно народному прогнозу, 3 мая ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +7°
- Днепр+21°... +10°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+19°... +9°
- Запорожье+21°... +10°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+18°... +9°
- Кировоград+21°... +9°
- Луганск+20°... +10°
- Луцк+15°... +6°
- Львов+16°... +7°
- Николаев+22°... +11°
- Одесса+23°... +10°
- Полтава+18°... +11°
- Ровно+17°... +6°
- Симферополь+18°... +7°
- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+19°... +7°
- Харьков+18°... +10°
- Херсон+21°... +10°
- Хмельницкий+19°... +7°
- Черкассы+21°... +9°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+23°... +9°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:84 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:06:09
Закат20:04
Видимость:16 км
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