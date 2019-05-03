В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +22°

08:00, 3 мая 2019
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В Украине сегодня потеплеет.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +22°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +22°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +19°.

В северных областях пройдут дожди, температура до +20°. В центре также ожидаются осадки, температура до +21°.

Согласно народному прогнозу, 3 мая ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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