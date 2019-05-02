В Харькове молния сбила украинский флаг с памятника Воину-освободителю - соцсети

Харьковские активисты уже проявили готовность установить на памятнике новый флаг.

В Харькове молния попала в памятник воину-освободителю / фото - Newsroom

В Харькове в ходе сильной грозы 1 мая молния попала в памятник Воину-освободителю, сбив с него украинский флаг.

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Как сообщает местный сайт Newsroom, об этом в соцсетях сообщают очевидцы инцидента в соцсетях.

Отмечается, что сам момент удара в объективы случайных свидетелей не попал. Однако сейчас флага на памятнике нет, а от деревянного древка осталась лишь часть.

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"Молния ударила в металлический штырь, на котором был закреплен флаг. Стяг упал. Все длилось буквально пару секунд, но грохот был такой, будто снаряд взорвался. Даже не сразу поняла, что случилось", - рассказала журналистам очевидец Ирина Комлыкова.

Харьковские активисты уже проявили готовность установить на памятнике новый флаг.

Отмечается также, что в соцсетях распространялась информация о попадании молнии в подстанцию на Алексеевке, однако в "Харьковоблэнерго" ее не подтвердили.

В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области сообщили, что единственное обращение по поводу непогоды к ним поступило из Красноградского района. Там из-за удара молнии произошло возгорание в поле.