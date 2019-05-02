В Харькове молния сбила украинский флаг с памятника Воину-освободителю - соцсети
Харьковские активисты уже проявили готовность установить на памятнике новый флаг.
В Харькове в ходе сильной грозы 1 мая молния попала в памятник Воину-освободителю, сбив с него украинский флаг.
В Украине сегодня похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)
Как сообщает местный сайт Newsroom, об этом в соцсетях сообщают очевидцы инцидента в соцсетях.
Отмечается, что сам момент удара в объективы случайных свидетелей не попал. Однако сейчас флага на памятнике нет, а от деревянного древка осталась лишь часть.
"Молния ударила в металлический штырь, на котором был закреплен флаг. Стяг упал. Все длилось буквально пару секунд, но грохот был такой, будто снаряд взорвался. Даже не сразу поняла, что случилось", - рассказала журналистам очевидец Ирина Комлыкова.
Харьковские активисты уже проявили готовность установить на памятнике новый флаг.
Отмечается также, что в соцсетях распространялась информация о попадании молнии в подстанцию на Алексеевке, однако в "Харьковоблэнерго" ее не подтвердили.
В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области сообщили, что единственное обращение по поводу непогоды к ним поступило из Красноградского района. Там из-за удара молнии произошло возгорание в поле.
Погода в Украине
- Винница+17°... +8°
- Днепр+14°... +8°
- Донецк+18°... +6°
- Житомир+17°... +7°
- Запорожье+15°... +8°
- Ивано-Франковск+18°... +10°
- Киев+17°... +8°
- Кировоград+16°... +9°
- Луганск+20°... +7°
- Луцк+17°... +6°
- Львов+18°... +8°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+21°... +9°
- Полтава+11°... +7°
- Ровно+16°... +6°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+12°... +7°
- Тернополь+16°... +8°
- Харьков+14°... +7°
- Херсон+18°... +10°
- Хмельницкий+17°... +8°
- Черкассы+16°... +7°
- Чернигов+16°... +5°
- Черновцы+18°... +9°