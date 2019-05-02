В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +20°

17:00, 2 мая 2019
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Завтра в столице потеплеет.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 мая в Киеве пройдет дождь, температура до +20°.

Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +20°, вечером - до +15°. Ветер юго-западный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:32, а зайдет в 20:18.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +22°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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