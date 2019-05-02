В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +20°
Завтра в столице потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 мая в Киеве пройдет дождь, температура до +20°.
Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +20°, вечером - до +15°. Ветер юго-западный, до 4,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:32, а зайдет в 20:18.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +22°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +8°
- Днепр+14°... +8°
- Донецк+18°... +6°
- Житомир+17°... +7°
- Запорожье+15°... +8°
- Ивано-Франковск+18°... +10°
- Киев+17°... +8°
- Кировоград+16°... +9°
- Луганск+20°... +7°
- Луцк+17°... +6°
- Львов+18°... +8°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+21°... +9°
- Полтава+11°... +7°
- Ровно+16°... +6°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+12°... +7°
- Тернополь+16°... +8°
- Харьков+14°... +7°
- Херсон+18°... +10°
- Хмельницкий+17°... +8°
- Черкассы+16°... +7°
- Чернигов+16°... +5°
- Черновцы+18°... +9°
Виргиния, США
+ 15 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:80 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:22 %
Восход:06:10
Закат20:03
Видимость:14 км
Фаза луны:
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