Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +22°
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +22°.
Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +8°, днем до +22°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +19°.
В северных областях пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +20°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +7°, днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 3 мая. В этот день ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+17°... +8°
- Днепр+14°... +8°
- Донецк+18°... +6°
- Житомир+17°... +7°
- Запорожье+15°... +8°
- Ивано-Франковск+18°... +10°
- Киев+17°... +8°
- Кировоград+16°... +9°
- Луганск+20°... +7°
- Луцк+17°... +6°
- Львов+18°... +8°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+21°... +9°
- Полтава+11°... +7°
- Ровно+16°... +6°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+12°... +7°
- Тернополь+16°... +8°
- Харьков+14°... +7°
- Херсон+18°... +10°
- Хмельницкий+17°... +8°
- Черкассы+16°... +7°
- Чернигов+16°... +5°
- Черновцы+18°... +9°
Виргиния, США
+ 15 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:80 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:22 %
Восход:06:10
Закат20:03
Видимость:14 км
Фаза луны:
Лента новостей