Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +22°

Теплее всего будет на юге.

Завтра местами пройдут дожди / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +22°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +8°, днем до +22°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +19°.

В северных областях пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +20°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +7°, днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 3 мая. В этот день ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.

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