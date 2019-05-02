Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +22°

16:30, 2 мая 2019
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Теплее всего будет на юге.

Завтра местами пройдут дожди / Фото daynews.com.ua
Завтра местами пройдут дожди / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +22°.

Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +8°, днем до +22°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +19°.

В северных областях пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +20°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +7°, днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 3 мая. В этот день ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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