Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май
Средняя месячная температура ожидается в пределах 15-18°.
В мае погода в Украине будет теплой, температура воздуха превысит средние значения на 1-2°.
Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди
Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Україніського гидрометцентра.
Так, средняя месячная температура предполагается в пределах 15-18°, в горных районах 11-13°, что на 1-2° выше средних многолетних значений.
Ожидается, что в мае в Украине выпадет 34-89 мм осадков, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним, в конце текущей недели в Украине потеплеет, однако уже на следующей неделе ожидается новая волна похолодания.
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