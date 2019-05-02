Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май

Средняя месячная температура ожидается в пределах 15-18°.

В мае в Украине будет тепло / УНИАН

В мае погода в Украине будет теплой, температура воздуха превысит средние значения на 1-2°.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Україніського гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается в пределах 15-18°, в горных районах 11-13°, что на 1-2° выше средних многолетних значений.

Ожидается, что в мае в Украине выпадет 34-89 мм осадков, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, в конце текущей недели в Украине потеплеет, однако уже на следующей неделе ожидается новая волна похолодания.