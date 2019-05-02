В Индии из-за приближения тропического циклона "Фани" эвакуируют 800 тысяч человек

15:07, 2 мая 2019
35
0

Ожидается, что "Фани" выйдет на берег 3 мая.

На Индию надвигается циклон / REUTERS
На Индию надвигается циклон / REUTERS

В штате Орисса на востоке Индии из-за приближения циклона "Фани" эвакуируют 800 тысяч человек.

В Китае жертвами наводнения стали четыре человека

Людей разместят в 850 лагерях, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Из-за циклона рыбаков призвали воздержаться от выхода в море в опасных акваториях. Ожидается, что "Фани" обрушится на берег штата Орисса 3 мая, порывы ветра могут достигать 200 км в час.

Напомним, в Мозамбике продолжаются поиски возможных жертв циклона "Кеннет", который накрыл страну на прошлой неделе. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Индия#погода#циклон
Читайте также
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май
В Индии из-за приближения тропического циклона "Фани" эвакуируют 800 тысяч человек В Индии из-за приближения тропического циклона "Фани" эвакуируют 800 тысяч человек
Синоптик предупредила о похолодании в Украине на следующей неделе Синоптик предупредила о похолодании в Украине на следующей неделе
В Карпатах сохраняется лавинная опасность 2 уровня В Карпатах сохраняется лавинная опасность 2 уровня
Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди
Прогноз погоды на завтра: в Украину идет потепление, осадки уменьшатся (карта) Прогноз погоды на завтра: в Украину идет потепление, осадки уменьшатся (карта)
Грозы, град и шквалы: ГСЧС предупредила об ухудшении погодных условий Грозы, град и шквалы: ГСЧС предупредила об ухудшении погодных условий

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 15 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
80 %
757 мм
3.9 м/с
22 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять