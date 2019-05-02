В Индии из-за приближения тропического циклона "Фани" эвакуируют 800 тысяч человек
Ожидается, что "Фани" выйдет на берег 3 мая.
В штате Орисса на востоке Индии из-за приближения циклона "Фани" эвакуируют 800 тысяч человек.
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Людей разместят в 850 лагерях, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Из-за циклона рыбаков призвали воздержаться от выхода в море в опасных акваториях. Ожидается, что "Фани" обрушится на берег штата Орисса 3 мая, порывы ветра могут достигать 200 км в час.
Напомним, в Мозамбике продолжаются поиски возможных жертв циклона "Кеннет", который накрыл страну на прошлой неделе.
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