Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в мае
В середине месяца в Украине потеплеет.
В мае в Украине ожидаются дожди и несколько волн похолодания.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +17°
В первые дни месяца воздух местами прогреется до 20 градусов тепла. В то же время, Украину накроют дожди. Об этом "Фактам" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
"На 9, 17 и 33 дни после Пасхи всегда идут волны похолодания, поэтому 7-8 мая следует ожидать снижения температуры на 4-6 градусов", - рассказал Горбань.
По его словам, 8-9 и 11-12 мая прогнозируются дожди. Сноптик также добавил, что в середине месяца погода будет сухой и теплой. Воздух прогреется до +30 градусов. Новая волна дождей ожидается в конце месяца, 27-28 мая.
Напомним, в четверг, 2 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке до +19°.
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