Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в мае

14:28, 2 мая 2019
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В середине месяца в Украине потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В мае в Украине ожидаются дожди и несколько волн похолодания.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +17°

В первые дни месяца воздух местами прогреется до 20 градусов тепла. В то же время, Украину накроют дожди. Об этом "Фактам" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"На 9, 17 и 33 дни после Пасхи всегда идут волны похолодания, поэтому 7-8 мая следует ожидать снижения температуры на 4-6 градусов", - рассказал Горбань.

По его словам, 8-9 и 11-12 мая прогнозируются дожди. Сноптик также добавил, что в середине месяца погода будет сухой и теплой. Воздух прогреется до +30 градусов. Новая волна дождей ожидается в конце месяца, 27-28 мая.

Напомним, в четверг, 2 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке до +19°.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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