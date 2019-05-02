Циклон "Кеннет" в Мозамбике разрушил более 30 тысяч домов

12:54, 2 мая 2019
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Более 160 тысяч человек остались без крова либо были вынуждены спасаться бегством.

Последствия циклона в Мозамбике / REUTERS
Последствия циклона в Мозамбике / REUTERS

В Мозамбике продолжаются поиски возможных жертв циклона "Кеннет", который накрыл страну на прошлой неделе. 

Жертвами наводнений в Иране стали 57 человек

Из-за непогоды некоторые районы остались без света и оказались отрезанными от внешнего мира. В результате вызванного циклоном наводнения некоторые поселения фактически полностью уничтожены. Накануне число жертв достигло 38, сообщает Euronews

Более 160 тысяч человек остались без крова либо были вынуждены спасаться бегством. Более 30 тысяч домов был разрушены. Власти опасаются, что тысячи семей остались в разрушенных домах, оказавшись заблокированными от цивилизации и доступа к гуманитарной помощи.

Напомним, в результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве 268 человек погибли, сотни пропали без вести.

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Теги: #погода#циклон
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