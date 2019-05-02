Синоптик предупредила о похолодании в Украине на следующей неделе

До конца текущей недели в Украине ожидаются дожди.

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В конце текущей недели в Украине потеплеет, однако уже на следующей неделе ожидается новая волна похолодания.

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

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По ее словам, циклон покинет пределы Украины, однако остатки атмосферных фронтов и в дальнейшем обусловят преимущественно влажную погоду в Украине. Дожди будут выпадать периодически, местами с грозами.

В воскресенье, 5 мая, дожди ожидаются на западе, севере, на Винничине и Одесщине. На остальной территории Украины существенные осадки маловероятны.

Температура воздуха к концу недели повысится и в течение дня составит +12...+18 градусов, в южной части и на востоке +17...+23 градуса.

В течение 6-8 мая в Украине ожидается новая волна похолодания: температура воздуха снизится до +10...+15 градусов, на юге будет на 2-4 градуса теплее.

В Киеве до конца текущей недели ожидаются периодические дожди. Температура воздуха в течение 3-5 мая достигнет +15...+19 градусов.

С 6 мая в столице снова похолодает: максимальная дневная температура воздуха составит +10...+13 градусов. С 9 мая снова начнется потепление, температура достигнет +23 градусов.

Напомним, в четверг, 2 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке до +19°.