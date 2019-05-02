Синоптик предупредила о похолодании в Украине на следующей неделе
До конца текущей недели в Украине ожидаются дожди.
В конце текущей недели в Украине потеплеет, однако уже на следующей неделе ожидается новая волна похолодания.
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +17°
По ее словам, циклон покинет пределы Украины, однако остатки атмосферных фронтов и в дальнейшем обусловят преимущественно влажную погоду в Украине. Дожди будут выпадать периодически, местами с грозами.
В воскресенье, 5 мая, дожди ожидаются на западе, севере, на Винничине и Одесщине. На остальной территории Украины существенные осадки маловероятны.
Температура воздуха к концу недели повысится и в течение дня составит +12...+18 градусов, в южной части и на востоке +17...+23 градуса.
В течение 6-8 мая в Украине ожидается новая волна похолодания: температура воздуха снизится до +10...+15 градусов, на юге будет на 2-4 градуса теплее.
В Киеве до конца текущей недели ожидаются периодические дожди. Температура воздуха в течение 3-5 мая достигнет +15...+19 градусов.
С 6 мая в столице снова похолодает: максимальная дневная температура воздуха составит +10...+13 градусов. С 9 мая снова начнется потепление, температура достигнет +23 градусов.
Напомним, в четверг, 2 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке до +19°.
Погода в Украине
- Винница+17°... +8°
- Днепр+16°... +9°
- Донецк+18°... +6°
- Житомир+16°... +8°
- Запорожье+17°... +9°
- Ивано-Франковск+18°... +10°
- Киев+17°... +8°
- Кировоград+18°... +9°
- Луганск+19°... +6°
- Луцк+17°... +6°
- Львов+17°... +8°
- Николаев+18°... +9°
- Одесса+21°... +9°
- Полтава+12°... +8°
- Ровно+16°... +6°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+11°... +7°
- Тернополь+16°... +8°
- Харьков+13°... +8°
- Херсон+18°... +10°
- Хмельницкий+17°... +8°
- Черкассы+17°... +7°
- Чернигов+16°... +4°
- Черновцы+18°... +9°