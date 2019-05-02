В Китае жертвами наводнения стали четыре человека

10:36, 2 мая 2019
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Два человека пропали без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнения в провинции Гуандун на юге Китая четыре человека погибли, двое пропали без вести.

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Деревянный сарай был погребен под оползнем, который сошел после вызванного дождем наводнения в деревне Нюцзяо вечером 30 апреля, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Четыре человека были найдены мертвыми, двое получили ранения. Пострадавшие проходят лечение в больнице. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести.

Напомним, по меньшей мере 38 человек погибли в результате циклона "Кеннет" в Мозамбике.

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Теги: #погода#наводнение#Китай
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