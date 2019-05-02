В Карпатах сохраняется лавинная опасность 2 уровня

09:38, 2 мая 2019
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Лавинная опасность ожидается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В Караптах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Караптах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В четверг, 2 мая, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается лавинная опасность 2 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"2 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 2 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке до +19°.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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