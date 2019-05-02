В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +17°

08:30, 2 мая 2019
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Вечером в столице до +11°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 2 мая в Киеве пройдет дождь, температура до +17°.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:43, а зайдет в 20:09.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 апреля, в Украине пройдут дожди, на юге до +21°.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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