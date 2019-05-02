В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +17°
Вечером в столице до +11°.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 мая в Киеве пройдет дождь, температура до +17°.
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:43, а зайдет в 20:09.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 апреля, в Украине пройдут дожди, на юге до +21°.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +8°
- Днепр+16°... +9°
- Донецк+18°... +6°
- Житомир+16°... +8°
- Запорожье+17°... +9°
- Ивано-Франковск+18°... +10°
- Киев+17°... +8°
- Кировоград+18°... +9°
- Луганск+19°... +6°
- Луцк+16°... +7°
- Львов+17°... +8°
- Николаев+19°... +9°
- Одесса+21°... +9°
- Полтава+12°... +8°
- Ровно+16°... +6°
- Симферополь+18°... +7°
- Сумы+11°... +7°
- Тернополь+17°... +8°
- Харьков+13°... +8°
- Херсон+18°... +10°
- Хмельницкий+16°... +8°
- Черкассы+17°... +7°
- Чернигов+16°... +4°
- Черновцы+18°... +8°
Виргиния, США
+ 14 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:74 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:22 %
Восход:06:10
Закат20:03
Видимость:12 км
Фаза луны:
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