В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +17°

Вечером в столице до +11°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 2 мая в Киеве пройдет дождь, температура до +17°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:43, а зайдет в 20:09.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 апреля, в Украине пройдут дожди, на юге до +21°.

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