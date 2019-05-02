Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди
Теплее всего будет на востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке до +19°.
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +19°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +18°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +17°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +17°. В центре дожди с грозами, температура до +18°.
Согласно народному прогнозу, 2 мая - Иван Ветхопещерник. Женщины кланялись весне и приносили ей свои одежды, так и говорили об этом дне: «Одеть весну в новину».
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Погода в Украине
- Винница+16°... +8°
- Днепр+16°... +9°
- Донецк+18°... +6°
- Житомир+15°... +8°
- Запорожье+17°... +8°
- Ивано-Франковск+18°... +10°
- Киев+16°... +8°
- Кировоград+17°... +9°
- Луганск+20°... +7°
- Луцк+16°... +7°
- Львов+17°... +8°
- Николаев+19°... +10°
- Одесса+21°... +9°
- Полтава+13°... +9°
- Ровно+15°... +7°
- Симферополь+18°... +7°
- Сумы+13°... +7°
- Тернополь+16°... +8°
- Харьков+14°... +8°
- Херсон+19°... +9°
- Хмельницкий+16°... +8°
- Черкассы+17°... +8°
- Чернигов+17°... +6°
- Черновцы+18°... +10°
Виргиния, США
+ 15 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:74 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:22 %
Восход:06:10
Закат20:03
Видимость:14 км
Фаза луны:
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