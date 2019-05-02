Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди

08:00, 2 мая 2019
45
0

Теплее всего будет на востоке Украины.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке до +19°.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +19°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +18°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +17°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +17°. В центре дожди с грозами, температура до +18°.

Согласно народному прогнозу, 2 мая - Иван Ветхопещерник. Женщины кланялись весне и приносили ей свои одежды, так и говорили об этом дне: «Одеть весну в новину».

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
В США разлилась река Миссисипи - дамбы не выдержали паводка (видео) В США разлилась река Миссисипи - дамбы не выдержали паводка (видео)
На юге Румынии бушевал мощный торнадо (видео) На юге Румынии бушевал мощный торнадо (видео)
В двух областях Украины пронеслись смерчи (фото, видео) В двух областях Украины пронеслись смерчи (фото, видео)
Прогноз погоды на завтра: Украину продолжат заливать дожди Прогноз погоды на завтра: Украину продолжат заливать дожди
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 1 мая Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 1 мая
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 15 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
74 %
757 мм
3.4 м/с
22 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять