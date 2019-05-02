На юге Румынии бушевал мощный торнадо (видео)
Из-за урагана пострадали 12 человек.
На юге Румынии бушевал мощный торнадо.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Впечатляющие кадры стихии успели заснять очевидцы. Сила ветра, как говорят синоптики, достигала 90 километров в час.
Из-за урагана пострадали 12 человек. В момент удара торнадо они сидели в автомобилях. Ураган успел попортить фермерские поля и посрывать крыши десятков домов.
На юге Румынии промчался мощный смерч
Как сообщал УНИАН, сильное торнадо на юге США привело к многочисленным жертвам в нескольких штатах, есть погибшие и раненые.
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