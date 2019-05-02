На юге Румынии бушевал мощный торнадо (видео)

00:18, 2 мая 2019
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Из-за урагана пострадали 12 человек.

Впечатляющие кадры стихии успели заснять очевидцы / скриншот
Впечатляющие кадры стихии успели заснять очевидцы / скриншот

На юге Румынии бушевал мощный торнадо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Впечатляющие кадры стихии успели заснять очевидцы. Сила ветра, как говорят синоптики, достигала 90 километров в час.

Из-за урагана пострадали 12 человек. В момент удара торнадо они сидели в автомобилях. Ураган успел попортить фермерские поля и посрывать крыши десятков домов.

Как сообщал УНИАН, сильное торнадо на юге США привело к многочисленным жертвам в нескольких штатах, есть погибшие и раненые.

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Теги: #Румыния#торнадо
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