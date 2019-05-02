В США разлилась река Миссисипи - дамбы не выдержали паводка (видео)

04:56, 2 мая 2019
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Предупреждение о наводнении местные власти объявили в десяти штатах.

Автомобили на улицах полностью затопило / скриншот
Автомобили на улицах полностью затопило / скриншот

В США разлилась река Миссисипи. Защитные дамбы не выдержали паводка, и вода затопила улицы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Больше всего пострадал город Давенпорт. Так высоко Миссисипи не поднималась там последние четверть века.

Автомобили на улицах полностью затоплены, подтоплены первые этажи домов. Жители поврежденных регионов вынуждены срочно эвакуироваться на лодках. Им помогают спасатели, которые перебираются по затопленным улицам вплавь.

В целом предупреждение о наводнении местные власти объявили в десяти штатах.

Как сообщал УНИАН, в апреле сильное торнадо на юге США привело к многочисленным жертвам в нескольких штатах, есть погибшие и раненые.

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Теги: #США#непогода
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