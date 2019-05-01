Прогноз погоды на завтра: в Украину идет потепление, осадки уменьшатся (карта)
2 мая циклон Valentin покинет территорию Украины.
Циклон Valentin в четверг, 2 мая, покинет территорию Украины, однако его атмосферные фронты завтра еще будут влиять на погоду в стране.
Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко. По ее словам, с завтрашнего дня температура воздуха в Украине будет расти, в большинстве областей Украины ожидается от 13º до 19º тепла. При этом местами пройдет небольшой дождь и возможен сильный ветер.
"2 мая сильные осадки в Украине прекратятся, дожди будут редкими, небольшими, максимум умеренными. Западный ветер ожидается порывчастый, до сильного. Температура воздуха, как только почувствует, что старенький циклон отвернулся, погонит вверх. Ну, может и не погонит, однако явно начнет повышаться. Особенно там, где будут прояснения", - пишет Диденко.
В Киеве 2-го мая, дожди ослабеют и прекратятся. Ближайшая ночь будет холодной, +5º... +6º, завтра днем потеплеет до +14.
По данным Укргидрометцентра, на Закарпатье и юге страны температура поднимется до 21º тепла. При этом, по прогнозу Диденко, на западе и севере Украины уже с 5-6 мая опять будет холодать.
Как сообщал УНИАН, 30 апреля в двух областях Украины пронеслись смерчи.
Погода в Украине
- Винница+11°... +4°
- Днепр+19°... +10°
- Донецк+17°... +8°
- Житомир+9°... +5°
- Запорожье+21°... +10°
- Ивано-Франковск+13°... +7°
- Киев+13°... +6°
- Кировоград+19°... +8°
- Луганск+17°... +10°
- Луцк+15°... +5°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+19°... +9°
- Одесса+18°... +7°
- Полтава+16°... +9°
- Ровно+11°... +4°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+11°... +8°
- Тернополь+10°... +5°
- Харьков+10°... +8°
- Херсон+20°... +9°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+17°... +7°
- Чернигов+11°... +6°
- Черновцы+11°... +7°