Прогноз погоды на завтра: в Украину идет потепление, осадки уменьшатся (карта)

2 мая циклон Valentin покинет территорию Украины.

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Циклон Valentin в четверг, 2 мая, покинет территорию Украины, однако его атмосферные фронты завтра еще будут влиять на погоду в стране.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко. По ее словам, с завтрашнего дня температура воздуха в Украине будет расти, в большинстве областей Украины ожидается от 13º до 19º тепла. При этом местами пройдет небольшой дождь и возможен сильный ветер.

"2 мая сильные осадки в Украине прекратятся, дожди будут редкими, небольшими, максимум умеренными. Западный ветер ожидается порывчастый, до сильного. Температура воздуха, как только почувствует, что старенький циклон отвернулся, погонит вверх. Ну, может и не погонит, однако явно начнет повышаться. Особенно там, где будут прояснения", - пишет Диденко.

В Киеве 2-го мая, дожди ослабеют и прекратятся. Ближайшая ночь будет холодной, +5º... +6º, завтра днем потеплеет до +14.

По данным Укргидрометцентра, на Закарпатье и юге страны температура поднимется до 21º тепла. При этом, по прогнозу Диденко, на западе и севере Украины уже с 5-6 мая опять будет холодать.

карта Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в двух областях Украины пронеслись смерчи.