Грозы, град и шквалы: ГСЧС предупредила об ухудшении погодных условий
По прогнозу синоптиков, 1 мая ожидаются дожди, грозы, а также град и шквалы.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий на территории большинства областей Украины.
В двух областях Украины пронеслись смерчи (фото, видео)
Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются значительные дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Осложнение погодных условий соответствует первому уровню опасности (желтому).
На Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди (второй уровень опасности, оранжевый).
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