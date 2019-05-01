Грозы, град и шквалы: ГСЧС предупредила об ухудшении погодных условий

По прогнозу синоптиков, 1 мая ожидаются дожди, грозы, а также град и шквалы.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий на территории большинства областей Украины.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются значительные дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Осложнение погодных условий соответствует первому уровню опасности (желтому).

На Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди (второй уровень опасности, оранжевый).