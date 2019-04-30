В двух областях Украины пронеслись смерчи (фото, видео)
В некоторых областях Украины бушует непогода.
В двух областях Украины пользователи сети зафиксировали опасное природное явление — смерч.
Так, видео, снятое в селе Злынка Кировоградской области на своей странице в Facebook выложил пользователь Юрий Дейкун. "А говорят, что у нас в Злынке не бывает природных катаклизмов", — подписал он заснятый ролик.
Другое видео сняли в Мелитополе Запорожской области. Его на YouTube-канале выложил ресурс "РИА Мелитополь".
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Как сообщала Погода УНИАН, 28 апреля на Житомирщине, в Коростенском районе, выпал огромный град.
Очевидцы говорили о том, что местами градом буквально "завалило", что на некоторое время из-за плохой видимости осложнило движение на отдельных дорогах района.
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