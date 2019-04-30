В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +14°
В столице завтра продолжится дождь.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 мая, в Киеве пройдет дождь, температура до +14°.
Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:35, а зайдет в 20:20.
Как сообщал УНИАН, 1 мая в Украине без осадков, температура до +26°.
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- Винница+15°... +7°
- Днепр+20°... +9°
- Донецк+15°... +8°
- Житомир+12°... +6°
- Запорожье+22°... +11°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+11°... +5°
- Кировоград+16°... +9°
- Луганск+12°... +5°
- Луцк+12°... +8°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+22°... +11°
- Одесса+16°... +10°
- Полтава+10°... +6°
- Ровно+13°... +7°
- Симферополь+25°... +13°
- Сумы+9°... +3°
- Тернополь+17°... +8°
- Харьков+7°... +4°
- Херсон+22°... +11°
- Хмельницкий+18°... +8°
- Черкассы+14°... +7°
- Чернигов+14°... +4°
- Черновцы+19°... +8°
Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:73 %
Давление:758 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:06:13
Закат20:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
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