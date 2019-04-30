В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +14°

17:00, 30 апреля 2019
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В столице завтра продолжится дождь.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 мая, в Киеве пройдет дождь, температура до +14°.

Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:35, а зайдет в 20:20.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в Украине без осадков, температура до +26°.

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Теги: #Киев#погода
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