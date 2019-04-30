Прогноз погоды на завтра: Украину продолжат заливать дожди
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 мая в Украине без осадков, температура до +26°.
Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +5°, днем до +19°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до +9°, днем до +21°.
На западе Украины также ожидаются осадки. Температура ночью до +6°, днем до +15°.
В северных областях пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +14°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 1 мая - Кузьма. В этот день принято сеять свеклу и морковь. Чтобы получить хороший урожай, нужно в течение трех утренних зорь смачивать семена водой из реки.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+15°... +7°
- Днепр+20°... +9°
- Донецк+15°... +8°
- Житомир+12°... +6°
- Запорожье+22°... +11°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+11°... +5°
- Кировоград+16°... +9°
- Луганск+12°... +5°
- Луцк+12°... +8°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+22°... +11°
- Одесса+16°... +10°
- Полтава+10°... +6°
- Ровно+13°... +7°
- Симферополь+25°... +13°
- Сумы+9°... +3°
- Тернополь+17°... +8°
- Харьков+7°... +4°
- Херсон+22°... +11°
- Хмельницкий+18°... +8°
- Черкассы+14°... +7°
- Чернигов+14°... +4°
- Черновцы+19°... +8°