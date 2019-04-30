Прогноз погоды на завтра: Украину продолжат заливать дожди

Теплее всего будет на юге.

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Согласно данным Погода УНИАН, 1 мая в Украине без осадков, температура до +26°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +5°, днем до +19°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до +9°, днем до +21°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура ночью до +6°, днем до +15°.

В северных областях пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +14°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 1 мая - Кузьма. В этот день принято сеять свеклу и морковь. Чтобы получить хороший урожай, нужно в течение трех утренних зорь смачивать семена водой из реки.

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