Жертвами циклона "Кеннет" в Мозамбике стали 38 человек

Всего в опасной зоне оказались около 700 тысяч людей.

Последствия циклона в Мозамбике / REUTERS

По меньшей мере 38 человек погибли в результате циклона "Кеннет" в Мозамбике.

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Шторм обрушился на северное побережье африканской страны на прошлой неделе, скорость ветра достигала 280 километров в час, передает Euronews.

Из-за вызванных циклоном проливных дождей начались наводнения, затоплены или разрушены тысячи жилых домов, во многих местах нет электричества. Город Пемба находится в изоляции: поднявшаяся вода разрушила мосты.

Всего в опасной зоне оказались около 700 тысяч людей. Из-за невозможности провести столь масштабную эвакуацию власти обратились к населению с призывом самостоятельно перебираться на возвышенности.

Напомним, в результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве 268 человек погибли, сотни пропали без вести.