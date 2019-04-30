Жертвами циклона "Кеннет" в Мозамбике стали 38 человек
Всего в опасной зоне оказались около 700 тысяч людей.
По меньшей мере 38 человек погибли в результате циклона "Кеннет" в Мозамбике.
Наводнение затопило автомобильные стоянки в аэропорту Далласа (видео)
Шторм обрушился на северное побережье африканской страны на прошлой неделе, скорость ветра достигала 280 километров в час, передает Euronews.
Из-за вызванных циклоном проливных дождей начались наводнения, затоплены или разрушены тысячи жилых домов, во многих местах нет электричества. Город Пемба находится в изоляции: поднявшаяся вода разрушила мосты.
Всего в опасной зоне оказались около 700 тысяч людей. Из-за невозможности провести столь масштабную эвакуацию власти обратились к населению с призывом самостоятельно перебираться на возвышенности.
Напомним, в результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве 268 человек погибли, сотни пропали без вести.
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